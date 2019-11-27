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      Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?

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      Зеленський обіцяє закон про референдуми найближчим часом / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада ймовірно найближчим часом зможе ухвалити пакет законопроєктів про проведення референдумів.

      Мало не усі зміни до основного до Конституції мають ухвалюватися не тишком-нишком Верховною Радою, а на всенародному референдумі. Ця процедура подібна до виборів – українці повинні прийти на дільницю, де за паспортом дадуть бюлетень з важливими питанням, потому підрахунок голосів й оголошення результатів Центральною виборчою комісією. Звісно, проведення референдумів – задоволення не з дешевих, але варто зазначити, що в цивілізованих країнах і Конституцію майже ніколи не змінюють (хіба що доповнюють) – то ж таких надзвичайно важливих питань, заради яких треба проводити всенародні референдуми там стається вкрай рідко.Наприклад, Брекзит у Великій Британії, коли тамтешніх громадян влада питала, чи хочуть вони, щоб країна вийшла з Європейського Союзу.

      Важливо! Експерт розповів, чому в Україні не можна проводити референдуми

      Але так все проходить саме в цивілізованих країнах! В Україні ж подібних кардинальних змін зовнішньополітичного вектору й кардинальних переписувань Конституції стається мало не кожні 5 років, тобто за правління кожного нового президента. Переписувати основний закон країни під себе кожній владі простіше саме тишком-нишком (за допомогою кулуарних домовленостей і підкупу депутатів). Якщо б кожного разу довелося проводити всенародні референдуми, то їм було б значно складніше те все провертати. Погодьтеся, навряд чи ми б дозволили на референдмі пролонгувати перебування російського чорноморського флоту в Криму. Або, навряд чи б ми на референдумі дали б згоду Януковичу відмовитися від євроінтеграції й змінити вектор держави на зближення з кремлівським "таможним саюзам".

      От саме тому кожна попередня влада вдавала, що вона про ту обов'язковість загальнонаціональних референдумів нічого взагалі й не знає. А без референдумів їй царювати було значно простіше.

      Натомість Зеленський і його "Слуги народу" хочуть запровадити референдуми, ухваливши відповідний закон. Теоретично народовладдя не дозволить їм кермувати державою на власний розсуд і переписувати як заманеться під себе Конституцію. Проте, з іншого боку чудово розумію, що думкою народу не так складно маніпулювати. Якщо українцям "правильно" промити мізки – навіть на референдумі ухвалять те, що вигідне буде владі. А ще я чудово розумію, що у випадку з Зеленським референдум може бути також способом уникнути відповідальності та скинути все на людей…

      Читайте також: Найризикованіший шлях – це шлях референдумів, – Фурса про ринок землі

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Зеленський Слуга народу Референдум
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