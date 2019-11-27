Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада ймовірно найближчим часом зможе ухвалити пакет законопроєктів про проведення референдумів.

Мало не усі зміни до основного до Конституції мають ухвалюватися не тишком-нишком Верховною Радою, а на всенародному референдумі. Ця процедура подібна до виборів – українці повинні прийти на дільницю, де за паспортом дадуть бюлетень з важливими питанням, потому підрахунок голосів й оголошення результатів Центральною виборчою комісією. Звісно, проведення референдумів – задоволення не з дешевих, але варто зазначити, що в цивілізованих країнах і Конституцію майже ніколи не змінюють (хіба що доповнюють) – то ж таких надзвичайно важливих питань, заради яких треба проводити всенародні референдуми там стається вкрай рідко.Наприклад, Брекзит у Великій Британії, коли тамтешніх громадян влада питала, чи хочуть вони, щоб країна вийшла з Європейського Союзу.

Важливо! Експерт розповів, чому в Україні не можна проводити референдуми

Але так все проходить саме в цивілізованих країнах! В Україні ж подібних кардинальних змін зовнішньополітичного вектору й кардинальних переписувань Конституції стається мало не кожні 5 років, тобто за правління кожного нового президента. Переписувати основний закон країни під себе кожній владі простіше саме тишком-нишком (за допомогою кулуарних домовленостей і підкупу депутатів). Якщо б кожного разу довелося проводити всенародні референдуми, то їм було б значно складніше те все провертати. Погодьтеся, навряд чи ми б дозволили на референдмі пролонгувати перебування російського чорноморського флоту в Криму. Або, навряд чи б ми на референдумі дали б згоду Януковичу відмовитися від євроінтеграції й змінити вектор держави на зближення з кремлівським "таможним саюзам".

От саме тому кожна попередня влада вдавала, що вона про ту обов'язковість загальнонаціональних референдумів нічого взагалі й не знає. А без референдумів їй царювати було значно простіше.

Натомість Зеленський і його "Слуги народу" хочуть запровадити референдуми, ухваливши відповідний закон. Теоретично народовладдя не дозволить їм кермувати державою на власний розсуд і переписувати як заманеться під себе Конституцію. Проте, з іншого боку чудово розумію, що думкою народу не так складно маніпулювати. Якщо українцям "правильно" промити мізки – навіть на референдумі ухвалять те, що вигідне буде владі. А ще я чудово розумію, що у випадку з Зеленським референдум може бути також способом уникнути відповідальності та скинути все на людей…

Читайте також: Найризикованіший шлях – це шлях референдумів, – Фурса про ринок землі