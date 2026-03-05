Про це заявив нардеп і колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко. За його словами, витрачені ресурси фактично не дали результату, а відповідальних за це рішення досі не названо.

Три ТЕЦ покривають 65% Києва по теплу. Перейти за 6 місяців до зими на розподілене теплопостачання, на індивідуальне, на автономне – це маячня. Це невігластво, розумієте? Може, Кубраков знає, як? Хай розкаже. Куди вони десятки мільярдів витратили на цей третій рівень захисту? Витратили й нічого не закінчили. І ніхто за це не відповів. Ні Кубраков не відповів, ні Наєм, ні Кудрицький, ні Шмигаль. А хто приймав це управлінське рішення на десятки мільярдів гривень, викинутих взагалі в повітря, в землю зарили?

– заявив народний депутат.

Кучеренко також підкреслив, що стабільність енергопостачання столиці під час наступного опалювального сезону значною мірою залежить від ефективності системи протиповітряної оборони.

Кучеренко прокоментував захист критичної інфраструктури Києва: відео

"Проблеми Києва і киян цієї зими з тепло- та енергозабезпеченням, в першу чергу, пов'язані з проблемами протиповітряної оборони, яка не захистила, на жаль, від ракетних ударів ключові об'єкти енергетичної інфраструктури – ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницьку ТЕЦ. Десятки ракет зробили свою справу. Бо не можна побудувати жодні конструкції, які б захистили від балістичних гіперзвукових ракет. Тому, безумовно, в першу чергу, на 90% те, як ми проживемо наступну зиму, залежить від того, як наші Збройні Сили, Повітряні сили забезпечать протиповітряну, протиракетну і протидронову оборону", – зазначив Кучеренко.

Окремо депутат звернув увагу на політичний компонент дискусії щодо підготовки столиці до зими. На його думку, у критиці на адресу міської влади часто переважають політичні мотиви, а не професійний аналіз ситуації.

"Там, де є Кличко, там є політика велика. На жаль, кияни вже стали заручниками великого політичного протистояння. Ви знаєте моє достатньо критичне ставлення до КМДА: там, де вони дають в штангу, то я про це не соромлюсь і кажу. Але в цьому випадку я вже переконаний, що в стосунках з КМДА є значно більше політики, ніж реальних, професійних проблем", – наголосив народний депутат.

Раніше повідомлялося, що під час нещодавнього засідання Рада національної безпеки і оборони України погодили плани енергетичної стійкості для всіх обласних центрів країни, однак столиця до цього переліку не увійшла. При цьому Володимир Зеленський знову заявив, що Київ нібито недостатньо підготувався до майбутнього опалювального сезону.