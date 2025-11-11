Українка поділилася, що після кількох поїздок до Італії та порівняння життя там й у інших країнах Європи помітила кілька великих мінусів, через які вона не змогла б там жити, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які є мінуси в Італії?
Українка сама живе в Іспанії, проте чимало її подруг, що живуть в Італії, розповідають їй про життя в цій країні. І перша проблема, яку помітила блогерка – це бюрократія.
Якщо ви думаєте, що в Іспанії все довго, то Італія – це суміш Німеччини та Іспанії. Моя подружка чекала документи та отримала їх через рік, коли вони вже були протерміновані на місяць – тобто заново потрібно подаватися,
– поділилася українка.
Окрім того, в Італії дуже складно офіційно орендувати квартиру – і навіть якщо в інших країнах Європи з цим виникають проблеми, то в Італії це зробити практично неможливо. Окрім того, Італія має дуже старий житловий фонд – у центрі великих міст майже усі будинки дуже старі й практично розвалюються, а знайти нове житло дуже проблематично.
Українка розповіла, чому Італія не підходить для життя: дивіться відео
Також дуже важко в Італії отримати якийсь офіційний статус та залишитися у країні працювати. А ціни на житло у великих містах і взагалі просто неймовірні.
І італійці постійно тебе намагаються "намахати" – якщо не слідкувати, то в якийсь там рахунок щось напишуть, ще мене також в Італії штрафували багато разів,
– додала дівчина.
Окрім того, в Італії дуже багато важать знайомства – і без них на роботі пробитися зовсім непросто. Та й просто інтегруватися у італійське суспільство досить складно.
