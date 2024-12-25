Стюардеса розповіла ще про кілька порад для тих, хто користується літаками. Їх публікує 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чому не варто користуватися туалетним папером у літаках

За словами бортпровідниці, якщо оглянути туалетний папір, то гарантовано можна побачити на ньому крапельки води – або те, що зазвичай люди вважають крапельками води.

Я не думаю, що ми можемо довіряти більшості чоловіків, які можуть сходити в туалет у звичайний день, не кажучи вже про політ на великій висоті в умовах турбулентності. Тому я просто кажу всім своїм дамам, просто використовуйте замість цього Kleenex,

– зазначила вона.

Стюардеса запевнила, що сама не користується туалетним папером у літаку.

Що ще радить стюардеса

Також стюардеса порекомендувала мандрівникам бронювати лише непрямі рейси з пересадками, що перевищують три години. Ця стратегія має на меті зменшити ризик пропуску пересадок через можливі затримки.

Крім того, вона запропонувала пасажирам не носити шорти на борту літака. Це допоможе не замерзнути при увімкненому кондиціонері й уникнути сильного опіку від тертя, якщо станеться щось погане і доведеться скористатися евакуаційною гіркою.