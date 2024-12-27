Тож не дивно, що люди дедалі частіше звертають увагу на акції, знижки та спеціальні пропозиції в магазинах. І, очевидно, напередодні новорічних свят вдаються в питання: де купувати продукти найвигідніше. 24 Канал з посиланням на дані Gremi Personal розповідає, яка середня вартість продуктового кошика у Польщі у різних магазинах.

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Найдешевші магазини у Польщі: де скуплятися

У результаті помітних змін на ринку роздрібної торгівлі Lidl стала найдоступнішою мережею супермаркетів, випередивши Auchan. Хоча середня різниця в ціні між двома лідерами становить лише 7 злотих, сходження Lidl на перше місце є беззаперечним.

У нещодавньому аналізі споживчих цін Lidl виявився найдоступнішим варіантом із середньою вартістю споживчого кошика 230,09 злотих. За ним слідує Auchan з ціною 236,43 злотих, а замикає трійку лідерів Biedronka з середньою ціною кошика 231,28 злотих.

Тоді як найбільше зростання цін відбулося в Carrefour. Також подорожчання кошика зафіксовано в мережі Kaufland, де середня ціна кошика у жовтні 2024 року була на 43,16 злотих вищою, ніж у 2023 році.

Рейтинг вартості продуктового кошика в магазинах Польщі:

Lidl – 230,09 злотих; Biedronka – 231,28 злотих; Auchan – 236,43 злотих; Selgros Cash & Carry – 283,13 злотих; Makro Cash & Carry – 288,47 злотих; E.Leclerc – 290 злотих; ALDI – 303,48 злотих; Carrefour – 311,84 злотих; Intermarche – 312,23 злотих; Kaufland – 312,97 злотих; Polomarket – 315,12 злотих; Dino – 318,07 злотих; Netto – 323,72 злотих.

Отже, у вересні 2024 року середня вартість продуктового кошика в Польщі зросла на 25 злотих порівняно з попереднім місяцем. Однак, у жовтні ця тенденція змінилася на протилежну: ціни знизилися на 20 злотих. Аналіз 13 торгівельних мереж показав, що у восьми з них ціни на окремі продукти знизилися, а в п'яти – зросли.