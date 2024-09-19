Станом на 19 вересня 2024 року циклон "Борис" продовжує лютувати у Європі. Зокрема, прогнозують, що сьогодні найбільша вода дійде до польського Вроцлава. Однак в Австрії ситуація починає стабілізуватися.

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Укрзалізниця відновила рейси до Відня

В Укрзалізниці повідомили, що рейси до Відня – відновлені. Це сталося на тлі того, що Австрія відкрила рух залізницею, яка сполучає Відень та Будапешт.

Зокрема:

безпересадкові вагони Київ – Відень вже прямували до Відня, а також – у зворотному напрямку;

потяг №146 Чоп – Відень також відновив звичний маршрут до Відня;

потяг №143 Відень – Чоп відновив курсування з Відня.

Українців закликають врахувати погодні умови при плануванні своїх мандрівок. Варто зауважити, що ситуація з циклоном "Борис" має врегулюватися вже упродовж декількох днів. Водночас вчені попереджують: упродовж найближчих років все стане набагато гірше. "Борис" – лише початок. Причиною є глобальне потепління.