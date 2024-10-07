Emirates Airlines заборонила проносити на борт пейджери

Заборону на їх використання запровадили у відповідь на нещодавні вибухи з використанням таких пристроїв членами ліванського угруповання "Хезболла". Про це пише Reuters.

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Усім пасажирам, які подорожують до, з або через Дубай, заборонено провозити пейджери і рації в зареєстрованому багажі або ручній поклажі,

– заявили в авіакомпанії.

У своїй заяві керівництво авіакомпанії повідомило, що будь-які виявлені пристрої будуть конфісковані поліцією Дубая в рамках посилених протоколів безпеки.

Також Emirates Airlines, яка є однією з найбільших світових авіакомпаній, підтвердила призупинення польотів до Іраку та Ірану до вівторка, що є важливою заявою. Польоти до Лівану будуть припинені до 15 жовтня. При цьому авіакомпанія заявила про намір відновити польоти до Йорданії з 6 жовтня.

Вибухи пейджерів "Хезболли"

17 вересня в Лівані стався інцидент, коли одночасно вибухнули понад 3 000 пейджерів, придбані угрупуванням "Хезболла". Вибухи призвели до загибелі 12 осіб, пов'язаних з угрупуванням, і залишили тисячі поранених.

Хезболла назвала цей інцидент серйозною невдачею служб безпеки, поклавши відповідальність за події, що сталися, на Ізраїль. Водночас ізраїльська влада поки що не зробила жодної заяви з приводу цих вибухів.