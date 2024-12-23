Львівський хор показав, як лунає справжня "Carrol of the Bells", як звучить наш український "Щедрик". Про це пише 24 Канал.

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Дударик виступив у "Кельнському соборі"

Уляна Деркач, засновниця та голова Асоціації українських студентів та докторантів Кельнського університету, розповіла, що організувала турне "Дударика" для того, щоб привернути увагу Європи до України, а також повернути "Щедрик" до його історичного коріння.

17 грудня хор виступив у Кельнському соборі в Німеччині. На події були присутні як і німці, так і українці.

За її словами, це було грандіозне дійство – у залі перебували понад 2 тисячі слухачів. Ще кілька тисяч людей дивилися виступ онлайн під час трансляції.

Повернення "Carol of the Bells" до його українського коріння та акцент на оригінальному походженні відіграють важливу роль у поверненні "Щедрика" мовою оригіналу, а також імені його автора, Миколи Леонтовича, на світову сцену,

– сказала Уляна Деркач.

"Щедрик" у виконанні хора "Дударик": дивіться відео

Окрім "Щедрика", хор виконав й інші різдвяні колядки та пісні. Зокрема лунали українські та німецькі версії "Тиха ніч", а також культові різдвяні композиції світових класиків.

"Тиха ніч" у виконанні хора "Дударик": дивіться відео

Виступ львівського хору вразив слухачів – про "Дударик" написали німецькі ЗМІ. У статті domradio.de зазначено, що голоси хору дарують "мурашки по шкірі" та "щиру ейфорію".