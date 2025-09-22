Кібератака у п'ятницю призвела до того, що протягом вихідних у кількох аеропортах Європи довелося скасувати рейси, сотні затрималися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Втім, навіть у понеділок Брюссель попросив авіакомпанії скасувати половину рейсів через постійні проблеми, які так і не вдалося повністю виправити.

Що відомо про кібератаку на європейські аеропорти?

У суботу пасажирам довелося зіштовхнутися з довгими чергами, затримками та навіть скасуваннями рейсів. І попри те, що більшість проблем довелося виправити до неділі у Берліні та Хіроу, затримки й скасування рейсів продовжуються.

Компанія Collins у понеділковій заяві повідомила, що все ще працює з чотирма аеропортами, яких торкнулася проблема. Там вже перебувають на завершальних етапах впровадження оновлень, що потрібні для відновлення звичайного функціонування рейсів.

З найбільшими проблемами зіштовхнулися у Брюсселі – через кібератаку значну частину рейсів у понеділок довелося скасувати. Зокрема, скасовано 50 з 257 запланованих рейсів – це зробили для того, аби уникнути довгих черг та скасувань в останню хвилину. А ось в неділю довелося скасувати 25 рейсів.

Чимало рейсів довелося реєструвати вручну для того, аби не скасовувати їх та скоротити затримки.

Іноді буває довший час очікування під час реєстрації, посадки, обробки багажу та його отримання. Затримки рейсів сьогодні відповідають звичайному робочому дню,

– повідомили в аеропорту Берлін-Бранденбург.

Джерело хакерської атаки вже розслідується. До того ж це не перша кібератака, а лише остання з цілої низки, що нещодавно вразила різні сектори – від охорони здоров'я до автомобілів. Зокрема, нещодавно довелося зупинити виробництво автовиробника Jaguar Land Rover через витік інформації, а інша кібератака спричинила збитки на сотні мільйонів компанії Marks & Spencer.

