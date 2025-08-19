Лісові пожежі в Іспанії відбувалися й попереднього року, але у 2024 внаслідок 219 пожеж була спалена територія в дев'ять разів менша за ту, що постраждала під час пожеж цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

Лісові пожежі в Іспанії

Практично щороку через високу температуру у Іспанії спалахують пожежі, та 2025 рік став справжнім антирекордом: 228 пожеж випалили територію площею практично як острів Майорка. До того найгіршим за останній час роком вважався 2022: тоді лісові пожежі охопили площу у 306 555 гектарів.

Згідно з останніми даними, що цього тижня оприлюднив Цивільний захист, наразі в Іспанії пожежники борються з 40 пожежами по всій країні. 23 з них перебувають в оперативному статусі через їхню серйозність.

Вже протягом понад двох тижнів у Іспанії триває аномальна спека: подекуди температура перевищує +45 градусів, і це не сприяє боротьбі з пожежами. Останній тиждень став найгіршим: за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів лісів, і чимало людей довелося евакуювати.

Масштабні лісові пожежі накрили не тільки Іспанію, але й кілька інших країн Європи, а також Туреччину.