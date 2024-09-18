Послуги надаватимуть консули з Варшави. Які послуги будуть доступні для українців, розповіли на сторінці Посольства України у Польщі у Facebook.
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Консульські послуги у Лодзі для українців
Громадяни України в Польщі отримають доступ до консульських послуг у місті Лодзь. Консули Посольства України у Варшаві проведуть пробний консульський прийом у цьому регіоні.
Зазначається, що українці можуть звернутися з такими питаннями:
- консультативна допомога щодо захисту прав громадян;
- щодо порядку вчинення консульських дій;
- подати заяву про оформлення набуття громадянства України дітьми за народженням.
Очікується, що незабаром буде зроблено оголошення про розширення консульських послуг, оскільки поточні пропозиції на стадії тестування.
Прийом відбуватиметься з понеділка по п'ятницю у порядку живої черги за адресою: вулиця Пьотрковська 77, Лодзь.
Години прийому: понеділок, середа, п'ятниця – з 10:00 до 15:00; вівторок, четвер – з 10:00 до 12:00. Графік прийому громадян може змінюватися, уточнити години роботи консулів можна за телефоном +48 693 494 279 (з 10:00 до 12:00).
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У яких містах Польщі працюють українські консульства?
Громадяни України, які проживають у Польщі, можуть звертатися за допомогою з різних питань до дипломатичних представництв, розташованих у багатьох містах країни.
Консульський відділ Посольства України в РП у Варшаві:
- адреса: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa;
- контакти: +48 574 702 685; +48 574 703 414; +48 574 707 627; +48 574 711 813; +48 (22) 621 39 79;
- e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua.
Генеральне Консульство України у Кракові:
- адреса: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków;
- контакти: +48-12-429-60-66; +48-124-29-45-22;
- e-mail: gc_plk@mfa.gov.ua.
Консульство України у Гданську:
- адреса: ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk;
- контакти: (+48 58) 346 06 90;
- e-mail: gc_plg@mfa.gov.ua.
Генеральне Консульство України у Любліні:
- адреса: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
- контакти: +48-81-531-88-89; +48-784-138-555;
- e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua.
Генеральне Консульство України у Вроцлаві:
- адреса: pl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw;
- контакти: +48 71 712 76 00;
- e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua.