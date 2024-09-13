Так, Lonely Planet, провідний світовий видавець туристичних путівників, оприлюднив список з десяти найкращих місць для зимового сонця в Європі. Якщо ви надаєте перевагу взимку погрітися на сонечку – ці напрямки ідеально підійдуть.

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Lonely Planet назвав 10 місць у Європі для насолоди зимовим сонцем

Алгарве, Португалія: найкраще місце для безперервного сонячного світла

Погода: середня температура взимку 18 – 19°C, влітку 24 – 25°C. З червня по вересень переважає суха і малохмарна погода. Температура води протягом року коливається від +17 до +23°C.

Регіон Алгарве набуває все більшої популярності як місце для зимових канікул, адже тут понад 300 сонячних днів на рік і 87 пляжів, відзначених Блакитним прапором. Цього сезону в евкаліптових горах Моншіке спостерігається відродження життя, оскільки водоспади стікають рясними потоками, а природний парк Ріа-Формоза приваблює різноманітних перелітних птахів.

Попри те, що пляж Квінта-ду-Лагуш є відомим туристичним районом, він залишається спокійним протягом зимових місяців, хоча це і розпал сезону серфінгу. Якщо зможете витримати температуру моря до 14°C, то спробуйте і ви спіймати хвилю.



Алгарве / Фото Unsplash

Бірюзове узбережжя, Туреччина: найкраще місце для кришталево чистої води – і без натовпу

Погода: взимку середня температура коливається від 10°C до 20°C, тоді як влітку середня температура становить 26 – 29°C.

Коли літні натовпи роз'їжджаються, захопливе бірюзове узбережжя Туреччини перетворюється на безтурботну втечу. З приголомшливими краєвидами і в середньому 10 годинами сонячного сяйва щодня, цей регіон пропонує спокійне середовище, ідеальне для тих, хто шукає перепочинку від шуму і суєти піка туристичного сезону.

З настанням помірних температур любителі активного відпочинку користуються можливістю дослідити мальовничу Лікійську стежку – 540-кілометровий пішохідний маршрут, що простягається від Фетхіє до Анталії. На відміну від задушливої серпневої спеки, прохолодна погода робить похід цим історичним шляхом більш приємним. Мандрівники можуть розраховувати на безліч стародавніх руїн і захопливі краєвиди на вершинах скель, включаючи залишки Левіссі, історичне місто Патара і затонуле місто Сімена.



Лікійська стежка / Фото en.wikipedia.org

Мальта: найкраще місце для вивчення зеленої сільської місцевості, культури та історії

Погода: середньоденна температура на Мальті в грудні становить близько +18°C. У січні – лютому температура 12°C.

Влітку на Мальті може бути спекотно. Тому прохолодні зимові дні, коли температура рідко опускається нижче 10°C, ідеально підходять для дослідження природи цієї середземноморської острівної держави. Скелелазіння і піші походи особливо приємні в міжсезоння, оскільки сільський пейзаж найбільш зелений.

Любителі культури та історії можуть зловити схід сонця в день зимового сонцестояння 22 грудня в храмі Мнайдра, де сонце висвітлює точні краї стародавнього мегаліта. А в лютому мальтійський карнавал приносить засилля парадів і нічних вечірок.



Вуличками Мальти / Фото Unsplash

Сицилія, Італія: найкраще місце для свіжих продуктів цілий рік

Погода: взимку температура вдень зазвичай від +10 до +15 градусів. Вночі рідко опускається нижче +5 градусів.

Сицилія демонструє яскравий зимовий пейзаж, коли цитрусові дерева розквітають апельсинами, лимонами та лаймами, що дозрівають. Продовольчі ринки в Катанії та Палермо метушаться, продавці демонструють широкий вибір свіжих овочів, риби та сезонних волоських горіхів, приваблюючи як місцевих жителів, так і туристів. Багаті сільськогосподарські щедроти острова продовжують вражати і в холодні місяці, підкреслюючи його унікальний шарм і кулінарні пропозиції.

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Місцеві жителі по всьому острову готуються до довгоочікуваного карнавального сезону, а знаменитий Карнавал Асіреале відбудеться у 2025 році з 16 лютого по 4 березня. Попри непередбачувану погоду в регіоні, перспектива насолоджуватися в середньому вісьмома сонячними годинами на день виявляється спокусливою для мешканців та гостей острова.



Апельсинові дерева на Сицилії / Фото Unsplash

Кіпр: найкраще місце для найтеплішої середземноморської зими;

Погода: на початку зими на Кіпрі температура повітря вдень коливається в межах +15°C – +17°C. А вода в морі прогрівається до +15°C.

Кіпр є провідним напрямком для зимового відпочинку в Європі, адже тут понад 340 сонячних днів на рік. У той час як гори Троодос вкриті снігом, прибережні регіони острова, особливо на сході, насолоджуються м'якшими і сухішими умовами.

Відвідувачі Ларнаки можуть стати свідками дивовижного видовища фламінго, які граціозно танцюють навколо свого зимового ареалу на сусідньому солоному озері. Насолодившись цим природним видовищем, мандрівники можуть вирушити на захід, щоб відкрити для себе багату історичну спадщину регіону, в тому числі стародавні гробниці царів, датовані 3 століттям до н.е., і археологічні розкопки стародавнього Куріона.



Мальовничі заходи сонця на Кіпрі / Фото Unsplash

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