У нещодавньому дослідженні, проведеному Hotels.com, в якому було опитано понад 400 готелів по всьому світу, дослідники виявили цікаву тенденцію щодо речей, які туристи часто залишають у своїх готельних номерах. Результати розкривають широкий спектр забутих речей – від предметів першої потреби до напрочуд екстравагантних предметів.

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Найдивніші речі, які люди забували в готелях

Найпоширенішими предметами, які залишають гості, є:

зарядні пристрої для телефонів,

брудна білизна,

адаптери живлення,

косметика,

туалетні приналежності.

Водночас гості готелю залишила після себе і безліч дивних особистих речей. Серед них: два повні гіпсові зліпки ніг і дивовижна кількість зубних протезів, яких, вистачило б, щоб покрити підлогу готелю.

Кілька постояльців готелів також ненавмисно забували і своїх домашніх тварин, зокрема ящірку та курча. Обидва улюбленці були благополучно повернуті власникам.

Ще гості залишали після себе і кілька коштовних речей, зокрема годинник Rolex, сумку Hermes Birkin і ще один годинник вартістю понад 6 мільйонів доларів.



Один з постояльців готелю забув годинник Rolex / Фото Unsplash

Крім того, деякі готелі знаходили після виїзду гостей автомобільну шину, блендер і будівельні труби.

Опитування теж показало, що персонал готелів докладає значних зусиль для повернення речей, залишених гостями. Наприклад, один співробітник проїхав 160 кілометрів, щоб повернути забутий паспорт, тоді як інший пробіг кілька сотень метрів, щоб доставити речі на круїзний лайнер, що відбував. Інший відданий своїй справі співробітник проїхав 4 години, щоб повернути забудькуватим гостям загублену валізу.

А що найдивніше прохали туристи в готелі?

У звіті також детально описані деякі з найбільш незвичайних запитів на обслуговування номерів у готелях, серед яких: