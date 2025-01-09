Тож в Україні доволі часто можна зустріти німецькі прізвища або ті, що мають німецьке коріння. Про це пише 24 Канал.

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Звідки в Україні німецькі прізвища

Спершу багато німецьких поселень було на Галичині. Після монгольського нашестя у X столітті німців запрошували Галицько-Волинські князі для відбудови зруйнованих міст і розвитку торгівлі та ремесел.

Під час Речі Посполитої німецька колонізація посилилась. Цьому сприяли різні пільги й магдебурзьке право, які надавали німцям польські королі й литовські князі.

Після поділів Речі Посполитої Галичина та Буковина увійшли до складу Австрійської імперії, що також сприяло переселенню німців до великих західних міст.

Згодом, під час Російської імперії, німці знову почали масово приїжджати в Україну. Після знищення Запорізької січі Катерина II заохочувала іноземців оселятися на причорноморських степах, на Поволжі та в Криму.

Саме тому багато німецьких колоній виникло в Одеській, Херсонській та Запорізькій областях. Переважно ці люди займалися підприємством та розбудовою.

З часом німецькі прізвища в Україні адаптувалися до місцевої мови чи писемності, тож у деяких сім'ях написання змінювалося. Наприклад, "Мюллер" міг перетворитися на "Міллер", а "Шмідт" – на "Шмід".

Також могли зникати літери. До прикладу, "Ціммерман" міг перетворитися на "Цімерман".

Які німецькі прізвища можна зустріти в Україні

Мюллер (Müller). Перекладається як "мірошник". Дуже поширене прізвище серед німців, зустрічається і в Україні.

(Müller). Перекладається як "мірошник". Дуже поширене прізвище серед німців, зустрічається і в Україні. Шмідт (Schmidt). Означає "коваль".

(Schmidt). Означає "коваль". Бауер (Bauer). Перекладається як "фермер" або "селянин". Зустрічалося серед переселенців, які займалися сільським господарством.

(Bauer). Перекладається як "фермер" або "селянин". Зустрічалося серед переселенців, які займалися сільським господарством. Фішер (Fischer). Означає "рибалка".

(Fischer). Означає "рибалка". Кляйн (Klein). Перекладається як "малий" або "невеликий".

(Klein). Перекладається як "малий" або "невеликий". Ланг (Lang). Прізвище означає "високий" або "довгий".

(Lang). Прізвище означає "високий" або "довгий". Крафт (Kraft). Означає "сила" або "міць".

(Kraft). Означає "сила" або "міць". Леманн (Lehmann). Прізвище походить від слова "орендар" або "землевласник".

(Lehmann). Прізвище походить від слова "орендар" або "землевласник". Гофман (Hoffmann). Означає "двірник" або "менеджер господарства".

(Hoffmann). Означає "двірник" або "менеджер господарства". Вагнер (Wagner). Перекладається як "візник" або "майстер возів".

(Wagner). Перекладається як "візник" або "майстер возів". Кун (Kuhn). Похідне від слова "хоробрий" або "сміливий".

(Kuhn). Похідне від слова "хоробрий" або "сміливий". Ціммерман (Zimmermann). Перекладається як "тесля".

(Zimmermann). Перекладається як "тесля". Шварц (Schwarz). Означає "чорний".

(Schwarz). Означає "чорний". Вейс (Weiß). Перекладається як "білий".

(Weiß). Перекладається як "білий". Геґер (Jäger). Означає "мисливець".

(Jäger). Означає "мисливець". Райх (Reich). Означає "багатий" або "могутній".

(Reich). Означає "багатий" або "могутній". Шульц (Schulz). Історично це було прізвище старост сільських громад.

(Schulz). Історично це було прізвище старост сільських громад. Штольц (Stolz). Перекладається як "гордий".

(Stolz). Перекладається як "гордий". Бергер (Berger). Означає "житель гори" або "гірський мешканець".

(Berger). Означає "житель гори" або "гірський мешканець". Дітріх (Dietrich). Популярне німецьке ім’я, яке стало прізвищем.

Цікавий факт. В Україні зареєстровано 55 людей із прізвищем Шольц, яке носить нинішній канцлер Німеччини.

Деякі прізвища зустрічаються в Україні частіше, такі як: Шульц, Шмідтт чи Міллер.

А є такі фамілії, які зустрічаються дуже рідко. До прикладу, Лемман – в Україні наразі зареєстровано лише 6 носіїв цього прізвища.

У 1941 році радянська влада депортувала сотні тисяч етнічних німців до Сибіру та Казахської РСР. Ті, яким вдалося уникнути радянської депортації, переїжджали до Німеччини. Саме тому етнічних німців в Україні залишилося дуже мало.