Номер Ліндсей коштував близько 220 фунтів стерлінгів (понад 12 тисяч гривень). За ці гроші мандрівниця не очікувала якихось прекрасних бонусів. Однак від краєвиду з вікна їй перехопило подих. Аби інші теж побачили цю магію, Ліндсей опублікувала магічні кадри у своєму тіктоці.

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Що побачила з вікна Ліндсей

Ліндсей – соло-мандрівниця. Відвідати Ніагарський водоспад було її давньою мрією. Нарешті всі зірки склалися, й дівчина відвідала прекрасну локацію. Окремим сюрпризом для неї став краєвид з вікна.

Коли я приїхала в готель, на вулиці був вечір і темно, а штори в моєму номері були зачинені. Я стояла перед ними й вголос бажала, щоб вид був хорошим, але ніщо не могло підготувати мене до того, наскільки дивовижним він був. Підковоподібний водоспад був прямо за моїм вікном; це було чарівно. Я розридалася,

– розповіла Ліндсей.

Ліндсей показала краєвид з вікна: дивіться відео

Користувачам мережі дуже сподобалося відео. Вони зауважили, що так виглядає рай на землі.

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