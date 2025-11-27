Цьогоріч лижний сезон для туристів в Італії почнеться з нових правил щодо безпеки – і за їхнє порушення можна втрапити у серйозні неприємності та отримати штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Цікаво 13 причин, чому вас можуть оштрафувати на пляжі в Іспанії: кожен турист має знати

Які нові правила для туристів ввели в Італії?

Вже з 1 листопада 2025 року в Італії шоломи стали обов'язковими на всіх трасах країни, і не лише для лижників, але й для людей, що з'їжджають схилами на сноубордах чи санчатах. Окрім того, підійде не будь-який шолом, а лише той, що має сертифікат Європейської відповідності – він має показувати, що продукт відповідає стандартам ЄС щодо охорони здоров'я та безпеки.

Ці нові правила мають зменшити кількість серйозних травм голови, але людям, які вирішать порушити це правило, доведеться поплатитися – їх можуть оштрафувати на 200 євро чи позбавити дії абонементів на підйомники та термін до трьох днів.

Ми вважаємо, що 95 відсотків людей вже носять шоломи,

– заявив працівник лижного курорту Дієго Клара.

Практично у жодній іншій країні наразі не існує правила, що вимагає обов'язкового носіння шоломів під час катання на лижах. Єдина країна, що стала несподіваним супутником Італії – це Південна Корея, пише TTW.

Натомість у більшості інших країн правила щодо шоломів стосуються лише неповнолітніх – наприклад, у Словенії та Хорватії шоломи повинні носити діти до 14 років. А ось в Австрії ці правила діють для усіх лижників, молодших за 15 років.

Та в Італії є ще кілька правил безпеки, про які потрібно знати мандрівникам – зокрема, обов'язково потрібно мати страхування. Якщо оминути це правило, також можна отримати штраф у 200 євро, або ж поліція може конфіскувати абонемент на підйомник.

Італія також запровадила обмеження на вміст алкоголю в крові до 0,5% на лижних схилах, а також займає позицію нульової толерантності до наркотиків. Також проблеми можна отримати, якщо вас зловлять за їжею на підйомниках чи у зонах спуску.

Що ще потрібно знати туристам?