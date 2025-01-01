У світі відсвяткували закінчення 2024 року та початок 2025 року. Про те, як світ зустрічав Новий рік 2025, розповідає 24 Канал.

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США

Найзнаковішим місцем для зустрічі Нового року у США вважається Нью-Йорку.

Цьогоріч місцева влада скасувала звичайні феєрверки над Центральним парком і Проспект-парком з екологічних міркувань. Замість цього у небі можна було спостерігати святкове дронове шоу.

Водночас феєрверки на Таймс-сквер залишили. Як завжди, там зібралися десятки тисяч людей, щоб подивитися на святкове шоу та урочисте спускання кришталевої кулі.

Опівночі на Тайсм-сквер спустили велику кришталеву кулю, яка важить майже 5 000 кілограмів. Вона вкрита 2 688 кришталевими трикутниками різного розміру, а її діаметр приблизно – 3,6 12 метрів.

До слова, це була остання експлуатація цієї кулі. Цього року її вже замінять на нову.

Франція

У Парижі теж запускали яскраві феєрверки. Багато людей святкували на Єлисейських полях – вони могли спостерігати за світловим шоу на Тріумфальній арці.

Тим часом Ейфелева вежа світилася різноманітними вогнями, які "танцювали" у ритмі музики. У цю ніч вогні буквально розфарбували місто, перетворивши цю святкову ніч на справжню магію.

Австралія

Найзнаковіше святкування відбулося біля Оперного театру в Сіднеї. Тисячі людей спостерігали за яскравими феєрверками над мостом Харбор-Брідж.

ОАЕ

В ОАЕ влаштовують одні з найкращих у світі світлові та піротехнічні шоу. Біля хмарочоса Бурдж Халіфа у Дубаї знову влаштували незабутнє шоу, яке повністю осяяло небо.

Туреччина

У Туреччині люди зустріли Новий рік, коли купались в морі.



Новий рік в Туреччині / Фото NTV

Китай

Традиційний китайський Новий рік настане 29 січня. Однак Пекін та Гонконг гучно зустріли календарний Новий рік з усім світом. Не минулося без масових заходів та світлових шоу.

Там створили ціле шоу із використанням дронів та феєрверків.

Святкування Нового року у Китаї: дивіться відео

Сирія

У Дамаску тисячі сирійців вийшли на вулиці відсвяткувати перший Новий рік після падіння режиму Асада. Вони зібралися на центральній площі Омейядів.

Під час святкування лунали постріли у повітря, люди танцювали і вигукували "Аллах Акбар" та "Асаде, ти горітимеш у пеклі!"

Святкування Нового року в Сирію: дивіться фото

Велика Британія

У Лондоні цього року також влаштували грандіозне шоу з феєрверками – неймовірно яскраві салюти прогриміли довкола колеса огляду Лондонське око та Вестмінстерського палацу.