У Китаї Новий рік, який ще називають святом весни (Чуньцзе), відзначають під час другого молодого місяця після дня зимового сонцестояння (21 грудня). Про це пише 24 Канал.

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Коли у Китаї Новий рік у 2025 році

Згідно з місячним календарем, у Китаї традиційний Новий рік розпочнеться 29 січня 2025 року.

Як відомо, він пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Місцеві жителі вірять, що це буде період змін та нових можливостей, оскільки змія є символом гнучкості, мудрості та адаптації. Це найзагадковіша та найсильніша тварина у китайській астрології.

Святкування Нового року у Піднебесній – неймовірно красиве та масштабне свято: зі святковими парадами, танцями драконів, салютами та петардами.



Китайський Новий рік святкується з розмахом / Pexels

У всіх містах в цей період будинки та вулиці оздоблюють у червоний колір – вважається, що він приносить удачу й відганяє злих духів. Саме тому на Новий рік в Китаї так багато червоних ліхтарів та декорацій.

Також китайці дарують одне одному червоні конверти з грошима (хунбао) на удачу.

Святкування Нового року в Китаї триває два тижні й закінчується Святом ліхтарів, що припадає на 15-й день святкувань.

Сам рік за місячним календарем закінчиться 16 лютого 2026 року.