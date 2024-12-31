Також у поляків є свої новорічні традиції та прикмети. Про це пише 24 Канал.

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Чому Новий рік поляки називають Сильвестром

Вечір 31 грудня у Польщі часто називають Сильвестром (Sylwester). Адже самого цього дня у Польщі вшановують канонічну для церкви фігуру – святого Сильвестра, який був Папою Римським у IV столітті нашої ери.

Довідка. За легендою, Сильвестр I молитвою приборкав Левіафана, тим самим зупинивши кінець світу. Ще одна легенда свідчить, що він вилікував від прокази імператора Костянтина.

Новорічні традиції поляки

Як і в Україні, у більшості польських родин заведено прибирати перед Новим роком. Також поляки намагаються віддати перед святом усі борги та перепросити у всіх знайомих, щоб зустріти свято без образ.

На Новий рік у Польщі теж часто дарують подарунки – їх кладуть під ялинку або вручають один одному за столом.

Новорічні польські прикмети: