Тривала спека побила попередній рекорд у +40,1 градуса за Цельсієм, встановлений у 2018 році й повторений у 2021 році. Про це пише CNN.

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У Долині Смерті зафіксували найспекотніше літо в історії

У липні метеостанція парку зафіксувала найспекотніший місяць за всю історію спостережень, коли температура піднялася до надзвичайного рівня.

У парку було 9 днів поспіль, коли температура сягала або перевищувала +51,7 градуса за Цельсієм.

Лише 7 днів температура опускалася нижче +48,9 градуса за Цельсієм.

Найвища температура цього літа становила +54 градуси за Цельсієм – 7 липня.

Екстремальна спека трималася не лише вдень, але й вночі, не приносячи полегшення. З 1 червня по 31 серпня нічна температура лише 5 разів опускалася нижче +26,6 градуса за Цельсієм. Крім того, було 9 днів, коли нічні мінімуми залишалися вище +37,7 градуса за Цельсієм.

У Долині Смерті за це літо сталося два смертельні випадки, де спека була сприятливим фактором. Одного чоловіка рятували з піщаних дюн після того, як він загубив свої шльопанці та отримав опіки ніг.

Що буде у вересні? Згідно з останніми прогнозами, очікується, що умови в Долині Смерті залишатимуться суворими. Влада закликає відвідувачів залишатися в межах 10 хвилин ходьби від автомобіля з кондиціонером. Також рекомендується часто пити, вживати солоні закуски і захищатися від сонця, носити головні убори й наносити сонцезахисний крем.

Долина Смерті – що це за місце?

Долина Смерті, найнижча точка Північної Америки, є домом для басейну Бедуотер, який розташований на дивовижних 86 метрах нижче рівня моря. Ця унікальна геологічна особливість характеризується великими солончаками, які приваблюють як відвідувачів, так і дослідників.



Долина смерті – найспекотніше місце на Землі / Фото Вікіпедія

Екстремальна спека посилюється саме цим унікальним рельєфом місцевості. Круті високі гори, що оточують низьку долину, не дають гарячому повітрю підійматися вгору, що призводить до явища, коли тепло затримується в долині.