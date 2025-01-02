Зокрема казкове явище спостерігали на півдні Франції, Молдови та Румунії, що неабияка рідкість для цих країн. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де бачили полярне сяйво у новорічну ніч: яскраві фото

Нещодавно мережею розлетілися кадри полярного сяйва на Івано-Франківщині, яке бачили в ніч на 1 січня. Українці захоплені цим рідкісним для наших країв явищем і, як виявилося, його бачили й у південніших країнах.

Зокрема полярне сяйво спостерігали й наші сусіди, Молдова та Румунії.

Відомо, що у Румунії небо засяяло ледь не по всій країні. Полярне сяйво бачили в районі села Феляку, яке розташоване на північному заході країни, на північному сході у Галаці (на стику кордонів Румунії з півднем Одещини та Молдовою), а також значно південніше, у невеликих містечках неподалік Бухареста.



Полярне сяйво у Румунії / Facebook, Meteoplus – Sergiu Campian



Полярне сяйво у Румунії / Sandra Maria Cepișca

Тим часом у Молдові яскраве полярне сяйво зафіксували у прикордонному з Україною місті Сороки.



Полярне сяйво у Молдові / Facebook, Morari Mihai



Полярне сяйво у Молдові / Facebook, Morari Mihai

Полярне сяйво дісталося аж Середземного моря

Також тієї ночі полярне сяйво можна було спостерігати по всій території Франції – аж до Середземного моря. Фіолетове небо бачили далеко на півдні країни та навіть на острові Корсика.

Полярне сяйво у Франції:

Варто зауважити, що полярне сяйво є звичним явищем лише для Північної Європи. Однак наприкінці 2024 року експерти попередили, що у 2025 році воно буде найсильнішим за десятиліття через високу сонячну активність.

Тож вони прогнозували, що у цьому році сяйво доходитиме до південних країн.