Життя у Франції доволі дороге, особливо у Парижі. Але в інших регіонах можна знайти значно доступніші варіанти для оренди. Про це розповідає Закордон 24 спільно з міжнародним сервісом TransferGo.

Які ціни на оренду житла у Франції у 2025 році?

Ціни на оренду житла у Франції варіюються залежно від міста, району, типу житла та розміру квартири. Також ціна залежить від того, наскільки умебльована квартира.

Париж

Найвищі ціни в країні – у Парижі. Невеличку квартиру-студію там можна орендувати за 600 – 1200 євро на місяць, однокімнатну квартиру – за 1200 – 2200 євро на місяць. Двокімнатні чи трикімнатні квартири будуть ще дорожчими.

У передмістях Парижа ціни нижчі. Наприклад, однокімнатна квартира може коштувати від 900 євро.



Париж – найдорожче місто для оренди у Франції / Pexels

Ліон

Це місто також дуже популярне, але все ж значно дешевше за Париж.

Квартиру-студію у Ліоні можна знайти за 600 – 1000 євро на місяць, однокімнатну квартиру – за 750 – 1700 євро.

Ніцца

У Ніцці також доволі дорога оренда. Місячна оренда квартири-студії коштує там десь 600 – 1200 євро на місяць. Натомість повноцінна однокімнатна вартуватиме орієнтовно від 800 до 2 000 євро, залежно від стану та району.

Якщо це задорого, краще розглянути інші французькі міста, такі як Бордо, Тулуза, Гренобль, Монпельє, Лілль, Ренн та Страсбург. Там оренда на кілька сотень євро дешевша.

Однак для найбільшої економії краще шукати кімнати або ж орендувати житло у селах чи маленьких містечках – часто повноцінну однокімнатну квартиру можна знайти за 700 євро.

Де шукати квартиру у Франції?

Для пошуку житла у Франції існує багато онлайн-платформ. Найпопулярніші з них:

SeLoger – провідний портал нерухомості у Франції з широким вибором оголошень. Підходить для пошуку як довгострокової, так і короткострокової оренди.

Leboncoin – популярна платформа з приватними оголошеннями. Там можна знайти бюджетні варіанти, але варто бути обережним через можливі шахрайства.

PAP – сайт для оренди напряму від власників, але з цим також потрібно бути обережним.

HousingAnywhere – зручний ресурс для пошуку житла в Європі, підтримує українську мову. Підходить для короткострокової та середньострокової оренди.

Gites de France – платформа для пошуку житла за регіонами, доступна англійською мовою. Підходить для оренди в сільській місцевості або невеликих містах.

Long Term Rentals in France – англомовний сайт для пошуку довгострокової оренди в різних регіонах.



Квартири у маленьких містечках та селах значно доступніші за ціною / Pexels

Слід зазначити, що оренда у Франції регулюється законом. Орендар має право зареєструвати місце проживання, що важливо для оформлення посвідки.

