Тож, якщо хочете у справжню зимову казку – вам до Німеччини. 24 Канал розповідає, де у Німеччині проходять найкращі різдвяні ярмарки та що вони пропонують відвідувачам.

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3 найкращі різдвяні ярмарки Німеччини

Святкові каррівурст у Берліні

Дата ярмарку: 25 листопада – 31 грудня 2024 року

Берлін, який не часто називають "різдвяною столицею", з наближенням свят перетворюється на святкову країну чудес. Різдвяні ярмарки міста приносять атмосферу тепла і радості, зачаровуючи як місцевих жителів, так і туристів.

Тут відкрито понад 70 різдвяних ярмарків, кожен з яких пропонує особливі враження. Серед найпопулярніших – ринки, розташовані в самому центрі міста, в тому числі біля знакових Бранденбурзьких воріт, на площі Жандарменмаркт та біля палацу Шарлоттенбург.

Ці яскраві ринкові фестивалі прикрашають тисячі мерехтливих вогнів, створюючи мальовничу атмосферу свята. Відвідувачі можуть насолодитися чудовими ароматами свіжоспеченого печива, традиційного глінтвейну та знаменитої берлінської ковбаси з каррі, яка стала улюбленою місцевою стравою.

Сім'ї знайдуть тут безліч розваг: ковзанки та чарівні різдвяні каруселі розважатимуть дітей. Коли розгортається святковий сезон, ці ринки приваблюють відвідувачів, які прагнуть насолодитися сезонними пропозиціями та святковим настроєм.



Франкфуртський різдвяний ярмарок / Фото Unsplash

Адвент-ринок у Дрездені

Дата ярмарку: 27 листопада – 24 грудня 2024 року

Дрезденські адвент-ринки щороку приваблюють тисячі відвідувачів. Головним різдвяним базаром є Штрітцельмаркт, один з найстаріших ярмарків Європи, заснований у 15 столітті. Цього року він відзначає 590-ту річницю, обіцяючи створити незабутні спогади як для місцевих жителів, так і для туристів, які будуть огорнуті спокусливими ароматами свіжої випічки, хвої та спецій.

На ринку Штрітцельмаркт відбудеться яскрава подія, присвячена традиційному саксонському кондитерському виробу – штолену. Цього року на фестивалі буде представлений величезний штолен вагою в кілька тонн, який урочисто пронесуть через історичний Альтштадт у супроводі Stollenmädchen, або "дівчат-штолленів". Після завершення ходи штолен буде нарізаний і проданий на ярмарку, а всі вторговані кошти підуть на благодійні цілі.



Штолен – традиційна різдвяна випічка Німеччини / Pexels

Святкові ярмарки демонструють не лише смачні ласощі, а й унікальні сувеніри. Так, відвідувачі можуть знайти вибір саксонської кераміки ручної роботи, вишуканої Мейсенської порцеляни, дерев'яних прикрас і чарівних паперових різдвяних зірок.

Christkindlesmarkt у Нюрнберзі

Дата ярмарку: 29 листопада – 24 грудня 2024 року

Щорічні ярмарки Нюрнберга приваблюють відвідувачів з усього світу, відомі своєю красою та святковою атмосферою. Серед цих заходів виділяється Christkindlesmarkt – один з найстаріших різдвяних ярмарків не лише в Німеччині, але й в усьому світі. Щороку ярмарок відбувається на міській площі Hauptmarkt, де по-справжньому оживає чарівний дух святкового сезону.

Святковий ярмарок перетворює площу на зимову країну чудес із розкішною ялинкою, мелодійними колядками та мерехтливими зірками, що освітлюють ніч. Спеціальна зона для дітей пропонує чудові каруселі, вистави та практичні майстер-класи.



Різдвяні ярмарки Німеччини / Pexels

Нюрнберг заслужив репутацію столиці німецького Різдва. Відвідини цього ярмарку – це можливість відчути справжній дух Різдва.