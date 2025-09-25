Рекомендації у Євросоюзі сформували на випадок, коли умови в Україні стануть досить сприятливими для того, аби поступово скасувати статус тимчасового захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Які є рекомендації від Ради ЄС?

Українцям після завершення дії тимчасового захисту потрібно буде визначитися: переходити у інший правовий статус, аби залишитися у Європі, або ж готуватися до повернення в Україну. Натомість держави ЄС сприятимуть інтеграції тих людей, що залишаться, а також допомагатимуть у поверненні на батьківщину.

Важливо! Статус тимчасового захисту для українців у Європі вже продовжили до 4 березня 2027 року.

Українцям, що перебувають у ЄС та хочуть залишитися там, пропонують перейти з тимчасового захисту на інші національні правові статуси країн ЄС – це може бути або дозвіл на проживання на підставі роботи, навчання чи самозайнятості, або ж сімейних обставин чи інших підстав.

Ті ж українці, що не зможуть отримати національний статус, зможуть подавати заявки на дозволи відповідно до директив ЄС. Але не можна водночас зберегти статус тимчасового захисту.

Також українці можуть тимчасово повернутися до України, аби побачитися з рідними, перевірити стан майна та оцінити умови для остаточного повернення. На час цієї поїздки статус тимчасового захисту не буде втрачатися, а країни ЄС встановлять чіткі правила для поїздок та створять контактні пункти для інформування.

Що буде після завершення дії статусу тимчасового захисту?

Рекомендації від Ради ЄС є саме ними, рекомендаціями, тож вони необов'язкові до виконання країнами-членами ЄС, і це дає їм багато свободи дій, пише DW. І деякі країни ЄС, особливо ті, де є багато українців, вже внесли "невеликі законодавчі зміни" та запустили деякі процеси, що дають біженцям можливість змінити тимчасовий захист на національний статус.

Втім, є й низка країн, які над цим ще навіть не почали замислюватися, і для них ці рекомендації нагадують, що потрібно знайти довгострокове рішення для перебування українців. Та експерти не вважають, що окремі країни вирішать застосовувати жорсткі заходи щодо українських біженців після 2027 року, тож ризик депортацій "був і залишається невеликим".

