Планування виходу на пенсію – це вже не тільки про ощадні рахунки. Все більше людей думають про спосіб життя, доступ до охорони здоров'я, доступність та безпеку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І за цими показниками одна країна Європи у 2025 році впевнено перевершує усі інші.

Чому Португалія є найкращою країною для виходу на пенсію?

Згідно з нещодавнім звітом Global Citizen Solutions, Португалія є найкращою країною для того, аби вийти на пенсію. І мовиться тут не тільки про гарну погоду – хоча це, безумовно, також має значення. В середньому у Португалії 300 днів на рік сонячні. Та крім цього, Португалія може похвалитися прекрасними прибережними ландшафтами та багатокультурними містами.

Високий рівень життя та якісна охорона здоров’я з відносно низькими щоденними витратами є ідеальним поєднанням для пенсіонерів з фіксованим доходом,

– повідомили у звіті.

Окрім практичних аспектів, у Португалії пенсіонери цінують також високий рівень безпеки, а також підтримку від місцевих мешканців. Чимало португальців володіють англійською мовою, а експати відчувають себе у країні бажаними, що робить інтеграцію у суспільство не такою складною.

