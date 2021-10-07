Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала резонанс у мережі

На новій обкладинці журналу TIME зобразили найобговорюванішу подію тижня – падіння Facebook. Головну тему номера присвятили скандалу щодо викриття внутрішньої інформації компанії, яку надала викривачка Френсіс Хауген.

Зображення нової обкладинки TIME виклали у своїх соцмережах. Вона одразу ж викликала бурхливі обговорення.

До теми The Facebook Files: як компанія Цукерберга втрапила у скандал та у чому її звинувачують

"Видалити" чи "скасувати"

У соцмережах статичну обкладинку зробили рухомою. Так, на відео курсор рухається між двома полями "видалити" і "скасувати". Стандартне діалогове вікно із системи iOS закриває рота Марку Цукербергу, ніби скотч.

У коментарях допису користувачі поділилися на два табори: ті, хто чи вже видалив цю соцмережу, чи збирається, і ті, хто захищають фейсбук. Хоча, варто відзначити, що других значно менше.

"Я видалився 2 роки тому. Це було моїм найкращим рішенням";

"Видалився у 2014 році";

"Так. ЧАС видалятися";

"Гм, а чому ми читаємо про все це у Цукерберівському інстаграмі?";

"Фейсбук – загроза ліберально-демократичним процесам";

"Фейсбук, інстаграм, твітер і тікток – сучасний рак"

У номері аналізують вплив витоку інформації від ексспівробітниці Facebook Френсіс Хауген на розвиток соцмереж. Жінка почала збирати внутрішні документи компанії, щоб довести, що Facebook – небезпечна соціальна мережа. Зібрану інформацію Хауген передала журналістам The Wall Street Journal. Видання опублікувало серію з 9 викривальних матеріалів, яку назвало The Facebook Files ("Досьє Facebook").

Від падіння соцмереж Цукерберг, за попередніми оцінками, втратив до 6 – 7 мільярдів доларів. Унаслідок збою акції провідних IT-компаній світу впали.

Відзначимо, що Марк Цукерберг вже з'являвся на обкладинці TIME як людина року. У 2010 році його визнали "людиною року" і назвали "об'єднувачем".



Обкладинка з Цукербергом у грудні 2010 – січні 2011 року / Зображення з time.com

Коротко про глобальний збій у роботі соцмереж 4 жовтня

Увечері 4 жовтня користувачі фейсбуку та інстаграму в усьому світі не змогли зайти у свої соцмережі.

Припинив працювати також і месенджер фейсбука, і WhatsApp. Згодом виявилося, що стався масштабний збій по всьому світу.

Услід за сервісами Facebook проблеми виникли й в інших популярних сайтів та порталів – зі збоями працювали Netflix, Steam, PlayStation Network, Twitter, Gmail, Snapchat, Tinder, Zoom.

Проблема виявилась у порушенні мережевого трафіку. Тобто кількості даних, що переміщуються мережею в певний час.



Головне про глобальний збій у фейсбуці / Інфографіка 24 каналу