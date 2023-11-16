Окупантам не раді всюди: Естонія може повністю закрити кордон з Росією
Джерело:Postimees
Естонія може ухвалити нове рішення стосовно росіян, що прагнуть потрапити у країну. Так, естонська влада готова закрити прикордонні переходи для громадян країни-агресорки.
Поштовхом до таких можливих рішень стали дії Фінляндії, яка також закрила переходи для росіян. Зокрема, естонському уряду було відомо про такі наміри фінів.
До теми Закриває чотири пункти пропуску: як реагує Фінляндія на шукачів притулку з Росії
Естонія може закрити кордон з Росією
Керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар заявив, що Таллінн знав про рішення Гельсінкі закрити чотири пункти пропуску з Росією.
"Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах", – сказав він.
Коммусаар наголосив, що прикордонники Естонії уважно стежать за ситуацією на кордоні. Ба більше, якщо буде потрібно, вони готові запобігти будь-якій нелегальній міграції з боку країни-агресорки.
Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску,
– підкреслив глава прикордонної служби.
Зрештою він розповів, що наразі в'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий тільки для тих громадян Росії, які мають на це всі законні підстави.
Кордони з Росією хоче закрити й Фінляндія
- Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна планує закрити 4 із 8 прикордонних переходів для російських громадян. Це пов'язано з великою кількістю біженців, які прагнуть перетнути російсько-фінський кордон.
- Мовиться про прикордонні переходи в Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала. Вони розміщені на східному кордоні Фінляндії та Росії.
- Водночас у фінському МВС підкреслили, що приймання заяв про надання притулку буде зосереджено на прикордонних пунктах пропуску "Салла" і "Вартіус". На інших така процедура для шукачів притулку у Фінляндії подання такого типу заяви буде неможливим.
- Варто зазначити, що президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Фінляндії Саулі Ніїністе стверджували, що Росія цілеспрямовано використовує мігрантів для дестабілізації обстановки в їхніх країнах.