Агентство USAID перейшло під контроль Держдепу США: Рубіо зробив заяву

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок, 3 лютого, заявив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зазначається, що про це стало відомо на тлі намірів адміністрації Дональда Трампа ліквідувати відомство.

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Держдеп США контролюватиме USAID

Марко Рубіо заявив журналістам, що є виконувачем обов'язків керівника USAID, і звинуватив агентство у "порушенні субординації".

Це припиниться і цьому буде покладено край,

– наголосив державний секретар США.

Рубіо додав, що є багато функцій USAID, які будуть продовжені, але вони повинні бути узгоджені з американською зовнішньою політикою та національними інтересами.

Мова не йде про припинення програм, якими займається USAID, як таких. Є хороша робота агенції, а є речі, щодо яких у нас є серйозні запитання,

– підсумував він.

Варто зазначити, що раніше мільярдер Ілон Маск, який зараз очолює Міністерство ефективності уряду США (DOGE), заявив про необхідність закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За його словами, президент США Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити.

Також Маск стверджував, що закриття Агентства США з міжнародного розвитку є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду.