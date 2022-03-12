Закрийте небо над Україною, – у Кропивницькому волонтери, медики та жителі звернулися до НАТО

На 16-ий день війни кропивницькі волонтери, медики, вихователі та місцеві мешканці записали відеозвернення до НАТО. У всіх прохання одне – закриття неба над Україною.

У ролику показали жахи війни, які зокрема трапилися через відкрите небо – руйнування будинків ракетами, ворожа авіація в різних містах. Також волонтери та медики показали свою нову реалізацію.

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На кадрах видно ворожі гелікоптери в Гостомелі, влучання ракети у багатоповерхівку в Києві, політ ворожого винищувача до Житомира, спалені будівлі та руйнація – наслідки повітряних атак Росії.

Тому волонтери, медики, виховательки в дитсадку, які вимушені забирати дітей до підвалу, та місцеві мешканці звертаються з єдиним проханням до НАТО – закрити небо.

Постійне бомбардування цивільного населення Київщини, Чернігова, Сум, Охтирки, Харкова, Житомира, Ізюма. Варварське знищення лікарень, шкіл та житлових будинків Маріуполя і облога, у якій ворог тримає півмільйонне місто вже два тижні. Сотні людей гинуть від звірства путінського режиму, але все це можна зупинити, закривши наше небо,

– йдеться в підписі до відео.

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