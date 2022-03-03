Закрийте українське небо для російських літаків і прийміть у НАТО, – Венедіктова Заходу

Росія тиждень тому зухвало напала на Україну, обстрілявши кілька міст. Генпрокурор Ірина Венедіктова просить Захід закрити українське небо від російських літаків, які вбивають наших громадян.

За її словами, Путін досі не відповів за Грозний і Грузію. "Щодо Донбасу та Криму ви вирішили не доводити до кінця розслідування", – сказала вона.

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Якщо закрити очі на руйнування Києва, Харкова та десятків інших міст України, то наступними будуть столиці країн ЄС.

Венедіктова попросила у Заходу:

допомогти нам притягнути до відповідальності всіх злочинців;

закрити українське небо для російських літаків, які несуть смерть;

надати Україні членство в НАТО.

Будь ласка, зупиніть російське вторгнення,

– заявила генпрокурор.

Зазначимо, що Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів закрити небо над нашою територією. Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням до НАТО про закриття неба.

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