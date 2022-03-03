Закрийте українське небо, – Кулеба показав варварські наслідки атаки на Бородянку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав закрити небо над Україною. Він показав, як Росія бомбить наші міста.

Відповідний допис з'явився у твітері очільника українського МЗС ввечері 3 березня. Міністр показав шокуючі наслідки російського удару по Бородянці, що на Київщині.

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Зупиніть варварську Росію, – глава МЗС

Кулеба закликав показувати ці кадри щоразу, коли російські брехуни кажуть, що не скидають бомби на українські міста. "Росіяни бомбили місто два дні, внаслідок чого загинуло багато мирних жителів", – зазначив він.

Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо. Дійте зараз,

– закликав посадовець.

Ворог руйнує Бородянку

Вперше російські загарбники почали бомбити Бородянку ще 26 лютого, тоді вони скинули снаряд на житловий будинок. На цьому їхні звірства не припинилися – під удар потрапили багатоповерхівки, магазини та аптеки й навіть дитячий садок.

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