Закрийте ваші порти, тиранія повинна програти, – Зеленський парламентарям Нідерландів

31 березня 2022 , 14:24
Читать новость на русском

Президент Володимир Зеленський закликав Нідерланди посилити санкції проти Росії за її агресію проти України. Зокрема, мовиться про закриття портів для російських суден.

Про це глава держави розповів у своєму зверненні до парламенту Нідерландів 31 березня. Володимир Зеленський наголосив: у Росії не має бути ресурсів продовжувати війну.

До теми Україна – це тільки початок: Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів

Слід припинити торгівлю з державою-агресоркою

Закрийте ваші порти для російських суден! Разом з усіма іншими країнами Євросоюзу. Припиніть будь-яку торгівлю з цією державою, яка забула всі уроки Другої світової війни,
– сказав президент.

Також український лідер закликав якнайшвидше відмовитись від російських енергоресурсів, адже мільярди євро від них йдуть на виробництво зброї. Володимир Зеленський попросив у Нідерландів виділити Україні озброєння.

Зеленський попросив Амстердам про зброю

"Стінгери" і "Панцерфаусти" дозволяють триматися, боротися. Проте це не зброя перемоги. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші міста, де Росія влаштовує штучний голод,
– пояснив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що має на увазі літаки, танки, протиповітряні NASAMS і протитанкові Spike, снаряди, ракети тощо. 

Звернення Зеленського до парламенту Нідерландів: дивіться відео

 

Автор: Ірина Пундор