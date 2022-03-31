Закрийте ваші порти, тиранія повинна програти, – Зеленський парламентарям Нідерландів

Президент Володимир Зеленський закликав Нідерланди посилити санкції проти Росії за її агресію проти України. Зокрема, мовиться про закриття портів для російських суден.

Про це глава держави розповів у своєму зверненні до парламенту Нідерландів 31 березня. Володимир Зеленський наголосив: у Росії не має бути ресурсів продовжувати війну.

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Слід припинити торгівлю з державою-агресоркою

Закрийте ваші порти для російських суден! Разом з усіма іншими країнами Євросоюзу. Припиніть будь-яку торгівлю з цією державою, яка забула всі уроки Другої світової війни,

– сказав президент.

Також український лідер закликав якнайшвидше відмовитись від російських енергоресурсів, адже мільярди євро від них йдуть на виробництво зброї. Володимир Зеленський попросив у Нідерландів виділити Україні озброєння.

Зеленський попросив Амстердам про зброю

"Стінгери" і "Панцерфаусти" дозволяють триматися, боротися. Проте це не зброя перемоги. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші міста, де Росія влаштовує штучний голод,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що має на увазі літаки, танки, протиповітряні NASAMS і протитанкові Spike, снаряди, ракети тощо.

Звернення Зеленського до парламенту Нідерландів: дивіться відео