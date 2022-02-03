Закриють корпункт Deutsche Welle: у Росії хочуть помститися Німеччині за пропагандистське RT

У Кремлі визначилися із помстою Німеччині за заборону мовлення пропагандистського RT без ліцензії. У відповідь Росія заявила, що закриє корпункт Deutsche Welle.

Інформація про це з'явилася на сайті російського міністерства закордонних справ. Там заявили про намір припинити супутникове та інше мовлення Deutsche Welle у Росії.

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У МЗС Росії назвали це "заходами у відповідь" на заборону супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу RE DE.

Також у відомстві повідомили, що ініціюють процедуру визнання Deutsche Welle "іноземним агентом" та почнуть складати список співробітників державних та громадських структур Німеччини, причетних до обмеження мовлення RT DE.

Що відомо про RT Це російська державна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, центральний офіс розташований у Москві. Веде мовлення англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується у систематичній пропаганді.

Скандал із закриттям RT у Німеччині

Комісія з допуску та нагляду за ЗМІ (ZAK) Німеччини заборонила німецькомовному телеканалу RT DE мовлення. Причиною заборони у Німеччині назвали те, що RT DE мав отримати ліцензію на мовлення, проте не подав заявку на неї. Телеканал заявив про плани оскаржити рішення.

У МЗС Росії зазначили, що будуть вжиті заходи до акредитованих в Росії німецьких ЗМІ. Мовиться також і про інтернет-посередників, які видалили акаунти RT зі своїх платформ. Розкритикували у Москві й дії ОБСЄ, яка "мовчить" щодо заборони каналу.

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