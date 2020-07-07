В Одесі зафіксували натовпи відвідувачів в громадських місцях. Зокрема, міські пляжі були переповнені і люди не дотримувалися соціальної дистанції. Головний санітарний лікар Вітор Ляшко вважає, пляжний відпочинок за умов дотримання всіх протиепідеміологічних норм, які прописані, є безпечний. Відтак саме органи місцевого самоврядування мають це контролювати.

За його словами, в рішенні Національної комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій органам місцевого самоврядування, і контролюючим органам чітко вказані і прописані норми, як можуть функціонувати пляжі. Про це Віктор Ляшко розповів в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Він пояснив, що пляжі, про які мовиться, не є дикими. Це пляжі або міські, або безпосередньо санаторії, інші зони відпочинку. Відтак на цих пляжах місцева влада має забезпечити кількість відпочивальників для того, щоб дотримуватися соціальної дистанції.

На його думку, для цього органам місцевого самоврядування потрібно перестати думати про політику, про місцеві вибори. Потрібно виконувати ті рішення, які впливатимуть на стан здоров'я громади, за яку той чи інший мер міста або голова ОТГ несе відповідальність – за організацію заходів, які повинні бути,

Тут головне зараз повинна бути свідомість у всіх нас. І коли ми говоримо, що йдемо на пляж оздоровитись, то треба оздоровитись так, як це прописано. Як мінімум, за 1,5 метри від групи людей, не з якою ви прийшли на пляж,

– наголосив головний санітарний лікар.

Віктор Ляшко також додав, що розуміє: в масках на пляжі ніхто ходити не буде. І, крім цього, водний шлях передачі коронавірусної хвороби, також не зафіксовано.

Тож відпочинок за умов дотримання всіх визначених протиепідеміологічних норм, є безпечний для відпочивальників.

Що відомо про порушення карантину в Одесі

На вихідних 27 – 28 червня на пляжах та клубах Одеси зафіксували рекордні натовпи відпочивальників. На відео, які публікували користувачі в соцмережах, помітно, що люди не дотримувалися вимог соціальної дистанції та не одягали захисні маски.

Зокрема, дуже багато одеситів та гостей міста відвідали пляжі. Крім цього, багато відпочивальників зафіксували і на пляжах в Одеській області.

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