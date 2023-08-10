Закупівлі Міноборони: ЗМІ виявили партію одягу ЗСУ, на якій "наварили" майже 300 тисяч доларів

Розслідувачі з'ясували, що у 2022 році Міноборони закупили зимові куртки за ціною літніх, при чому по дорозі з Туреччини в Україну вони подорожчали у три рази.

Виявилось, що восени 2022 року під виглядом зимового одягу закупівельники оборонного відомства купили літній одяг, який до того ж в дорозі суттєво подорожчав. Журналісти припустили, що до закупівлі причетні працівники міністерства.

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Як літні куртки перетворились у зимові

Розслідувачі показали документи, які стосуються контракту з турецькою компанією Vector avia hava araçlari. Згідно з ними, у 2022 році Міноборони вирішило придбати у компанії партію зимового одягу для ЗСУ на загальну суму 33 мільйони гривень:

22 мільйони доларів – на 233 тисяч зимових курток,

13 мільйонів доларів — на 202 тисяч зимових штанів.

Увага! На перший погляд, ціна досить прийнятна: 86 доларів за зимову куртку. При цьому аналогічні куртки китайського виробництва, які постачали з Болгарії, коштували навіть більше – 95 доларів.

Однак проблема виявилась не так в ціні, як у вазі. Куртки Vector avia важили удвічі менше, ніж аналогічні зимові куртки з Китаю. Зокрема, кутки турецького виробництва важили 1,1 кілограма, а китайського — 2 кілограми. Отже, бійці ЗСУ зиму 2022 року зустріли у літніх камуфляжних куртках, а не в зимовому одязі.

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Запитання у журналістів виникли і тоді, коли вони проаналізували документацію однієї з партій одягу, які восени та взимку 2022 року прямували до ЗСУ: на шляху з Туреччини до України партія подорожчала втричі.

Одна куртка з "дивної" партії на виїзді з Туреччини коштувала 29 доларів/штуку і загальна вартість 4900 штук складала 142 тисяч. Однак за документами української митниці, куртка вже коштувала 86 доларів/штука, а сумарна вартість партії склала 421 тисячу доларів,

– ідеться у розслідуванні.

Сухпайки теж купувались за завищеною ціною

Поміж усього, розслідувачі згадали про ще одне дивацтво: неякісні бронежилети, в закупівлі яких підозрюють двох чиновників міністерства. Річ у тім, що схоже, що у перші місяці вторгнення Росії для ЗСУ придбали бронежилети 4-го класу захисту за ціною 42 тисячі гривень. А експертиза показала, що вартість спорядження такого класу була явно завищена.

Не все гаразд і з вегетаріанськими сухпайками для ЗСУ, за які заплатили 15 мільйонів доларів. Міноборони уклало контракт з ТОВ "Танос Технолоджи", яке купувало пайки у турецької ж компанії Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm. Ціна набору продуктів, в якому з м'яса виявився лише паштет, складала 430 гривень.

Крім того, у наборі виявили продукти з маркуванням Legurme — продукцію турецького бренду Yayla, яку роздавали як гуманітарну допомогу Міжнародна організація Червоний хрест та благодійна організація "Крок до надії".

Зазначимо, у січні 2023 року ЗМІ дослідили закупівлі харчових продуктів для бійців ЗСУ. Тоді з'ясували, що планували придбати партію яєць по 17 дол./шт. Міністр оборони Резніков спершу запевнив, що ішлось не про штуки, а про кілограми, а потім — що не знав про цей контракт.