Врятовано 11,7 мільйона: МО запобігло розтраті на закупівлі навушників для ЗСУ

Міноборони України запобігло мільйонним втратам на закупівлях. Під час перевірки було виявлено ризик завищення цін на спеціальні навушники. Йдеться про 11,7 мільйона зекономлених гривень.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони України провела перевірку закупівлі спеціальних навушників, виявивши ризики неефективного витрачання коштів. За результатами аудиту, переможець тендеру запропонував однакові ціни на різні моделі навушників, що могло призвести до закупівлі за завищеними цінами.

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Контроль за закупівлями

Як зазначають у відомстві, уже вжили заходів для перевірки пропозицій переможця аукціону. Зокрема, здійснили моніторинг ринкових цін та провели переговорами, що дозволило знизити вартість товару та уникнути зайвих витрат бюджетних коштів.

Вжиті заходи дозволили запобігти неефективному витрачанню 11,7 мільйона гривень з бюджету,

– заявляють у міністерстві.

Завдяки активній позиції МО вдалося не лише заощадити кошти, а й забезпечити армію якісними засобами індивідуального захисту. Усі 15 тисяч одиниць спецнавушників вже на складах і готові до відправки на передову.

Корупція в Міноборони

Ще в січні минулого року спалахнув скандал, що отримав назву "яйця по 17 гривень", навколо Міністерства оборони та закупівель. Речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла нещодавно про перебіг розслідування.

За її словами, посадовцям, відповідальним за відповідні закупівлі, уже було вручено підозри. Важливо, що у лютому 2024 року закінчується термін досудового розслідування в цьому кримінальному проваджені.

Крім того, влітку 2023 року спалахнув скандал через можливу закупівлю відомством літніх курток за ціною зимових для бійців Збройних Сил. Виявили ймовірну розтрату коштів журналісти-розслідувачі.

Власне, тендер відбувався на платформі Prozorro , оголошений він був на суму у майже 310 мільйонів гривень та був поділений на 5 лотів. Переможцем оголосили ТОВ "МІК", яке запропонувало 51,3 мільйона гривень за частиною лотів. Згодом ціну внаслідок перемовин було знижено, що й призвело до економії коштів.

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Водночас у Верховній Раді пропонують прирівняти корупцію до державної зради та затвердити покарання до 15 років ув'язнення за порушення закону.

Критики ініціативи наголошують: у разі ухвалення закону корупційними справами займатиметься СБУ, а не антикорупційні органи, оскільки йдеться про держзраду. Погано це тим, що ставить під сумнів усю антикорупційну систему, яку Україна вибудовувала після 2014 року.