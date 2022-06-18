Залишає хибний слід й обманює ППО: Росія вдарила по Харкова ракетою "Іскандер"

Російські загарбники 18 червня обстріляли Індустріальний район Харкова. Ворог використав ракету "Іскандер" з обманкою.

За попередніми даними, на щастя, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілу не було. Сапери ДСНС вже вилучили залишки російських вибухонебезпечних предметів.

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Фахівці ДСНС наголосили, що їхня робота триває щодня. Рятувальники закликали українців дбати про свою безпеку, а також довіряти справу по з'ясуванню боєздатності ВНП експертам.

Ракета з обманкою

Вибух у Харкові пролунав близько 13:00 у суботу, 18 червня. Тоді на території області звучала повітряна тривога.

На місці "прильоту" сапери виявили рештки так званої теплової пастки. Антон Педченко – старший сапер групи піротехнічних робіт – розповів, як росіяни намагалися обманути ППО.

Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі,

– мовиться у повідомленні.

За даними саперів, обманна ціль пробила асфальт. На це звернули увагу перехожі. Вони спершу подумали, що це – снаряд, який не розірвався.

"Він не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опік", – наголосив Педченко.

Удар по Кривому Розі

Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації – згодом також підтвердив, що під час повітряної тривоги пролунав вибух у Кривому Розі. Він наголосив: на місці "прильоту" працюють рятувальники.

Олександр Вілкул – начальник військової адміністрації Кривого Рогу – заявив, що російські окупанти вдарили по Інгулецькому районі. Відомо про постраждалих та руйнування.

За даними Різниченка, постраждали 2 людей. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам втрат. Станом на 18 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 33 350 ліквідованих загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 456 (+9),

бойових броньованих машин – 3 573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

РСЗВ – 233 (+0),

засобів ППО – 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

гелікоптерів – 180 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів / катерів – 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),

спеціальної техніки – 55 (+0).

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