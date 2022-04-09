Залишилося 30%: в ОП розповіли, як рухається справа з опитувальником на вступ у ЄС

Український уряд вже почав заповнювати опитувальник від Євросоюзу. Приблизно за тиждень кабмін закінчить цей процес і передасть результат до ЄС.

Нам залишилось подати до Єврокомісії приблизно 30% інформації про стан української енергетики та економіки. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

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Президент України Володимир Зеленський дав уряду тиждень часу для того, щоб закінчити роботу над опитувальником. Жовква пояснив, що оскільки Україна має позитивну оцінку виконання угоди про Асоціацію, то буде "значно легше це зробити".

Увага: 8 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ та передала Зеленському анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство у ЄС.

Передаючи опитувальник фон дер Ляєн підкреслила, що цей процес зазвичай триває роками, але у випадку України мовиться про тижні.

Що далі:

Після того, як ми передамо опрацьований опитувальник до Єврокомісії, вона проаналізує результати й звірить, на скільки вони відповідають Копенгагенським критеріям.

Потім комісія передасть цей опитувальник до Європейської Ради й коли його схвалять, то Україні нададуть статус країни-кандидата й почнуться перемовини про вступ до Євросоюзу.

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