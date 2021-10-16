Залишиться в лікарні, хоч його стан покращився, – речник Білла Клінтона
16 жовтня 2021 , 18:59Читать новость на русском
Джерело:твітер Angel Ureña
Президент США з 1993 до 2001 року Білл Клінтон продовжує перебувати у Медичному центрі Ірвіна при Каліфорнійському університеті. За рекомендаціями медиків, політика залишать у закладі ще, як мінімум, на одну ніч.
Про це повідомив речник Білла Клінтона Анхель Урена. Він додав, що усі показники здоров’я президента США покращилися та "рухаються у правильному напрямку".
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Білл Клінтон залишиться у госпіталі
"Щоб отримати антибіотик, йому потрібно залишитися в госпіталі", – зауважив Урена.
Хто такий Білл Клінтон?У 1993 – 2001 роках Клінтон обіймав посаду 42 президента США. У віці 58 років йому зробили операцію на серці, а за 6 років – 2010-го, стентування. Відтоді політик дотримується веганської дієти.
Речник політика зауважив, що Клінтон перебуває в чудовому настрої. Зокрема він дуже вдячний за неймовірну підтримку. Президент подякував за усі побажання, які надійшли від громадян зі США та усього світу.Зверніть увагу! Клінтон захворів під час візиту до Каліфорнії у вівторок, 12 жовтня. Політик відвідав приватний захід свого фонду.
Білл Клінтон у лікарні: що відомо
- Про те, що Клінтона госпіталізували із зараженням крові, стало відомо 15 жовтня.
- У нього діагностували урологічну інфекцію, яка поширилася в кров.
- Разом із чоловіком у лікарні перебуває його дружина Гіларі Клінтон, станом його здоров’я поцікавився і чинний президент США Джо Байден.
- Захворювання Клінтона жодним чином не пов’язане із COVID-19.