Залишиться в лікарні, хоч його стан покращився, – речник Білла Клінтона

Президент США з 1993 до 2001 року Білл Клінтон продовжує перебувати у Медичному центрі Ірвіна при Каліфорнійському університеті. За рекомендаціями медиків, політика залишать у закладі ще, як мінімум, на одну ніч.

Про це повідомив речник Білла Клінтона Анхель Урена. Він додав, що усі показники здоров’я президента США покращилися та "рухаються у правильному напрямку".

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Білл Клінтон залишиться у госпіталі

"Щоб отримати антибіотик, йому потрібно залишитися в госпіталі", – зауважив Урена.

Хто такий Білл Клінтон? У 1993 – 2001 роках Клінтон обіймав посаду 42 президента США. У віці 58 років йому зробили операцію на серці, а за 6 років – 2010-го, стентування. Відтоді політик дотримується веганської дієти.

Речник політика зауважив, що Клінтон перебуває в чудовому настрої. Зокрема він дуже вдячний за неймовірну підтримку. Президент подякував за усі побажання, які надійшли від громадян зі США та усього світу.

Білл Клінтон у лікарні: що відомо

Про те, що Клінтона госпіталізували із зараженням крові, стало відомо 15 жовтня.

У нього діагностували урологічну інфекцію, яка поширилася в кров.

Разом із чоловіком у лікарні перебуває його дружина Гіларі Клінтон, станом його здоров’я поцікавився і чинний президент США Джо Байден.

Захворювання Клінтона жодним чином не пов’язане із COVID-19.

Клінтон захворів під час візиту до Каліфорнії у вівторок, 12 жовтня. Політик відвідав приватний захід свого фонду.