Залишиться Москва, Санкт-Петербург і якийсь Волгоград, – Лисянський про розпад Росії

Росія окупувала частину української території та намагається забрати їх собі. В той же час в Росії є безліч регіонів, які хочуть від’єднатися. І вони це зроблять, як тільки буде така можливість.

Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, росіяни шукають ідеологічний привід для того, щоб виправдати свої дії російської агресії.

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Вони апелюють тим, що кожен народ має право на самовизначення і, мовляв, вони вирішують цю історичну справедливість.

Але треба згадати, що до Росії, окрім областей та міст федерального значення, входять ще й 22 національні республіки. Наприклад, республіка Тува, вона була насильно окупована більшовиками і приєднана до Радянського Союзу, – розповів Лисянський.

Також є ще Інгушетія, Татарстан, і та сама Чечня. На думку експерта, це таке собі штучне утворення.

"Тому якщо на території Росії організувати це право на самовизначення, то в неї залишиться, напевно, Москва, Санкт-Петербург і якийсь Волгоград", – вважає він.

Лисянський зізнається, що на сьогодні в Росії розвиваються такі “проєкти”, як Самська республіка на півночі Росії чи Уральська народна республіка.

"Навіть у 2019 році на місцевих протестах вони хотіли встановити храм, але місцеві почали протестувати і виносили прапори "Уральської республіки", – розповідає він.

За його словами, те, що Росія робить проти України, цим вона загострює соціально-економічну ситуацію в своїй країні, люди на місцях вже починають шукати варіанти, що їм далі робити, і хочуть від’єднатися від цього хаосу.

Експерт каже, що експортуючи нам сепаратизм, Росія провокує у себе націоналістичні настрої.

Це принцип бумерангу – вони хочуть щось відкусити від нас і забувають про те, що в них є купа республік, які вже хочуть від’єднатися. і вони це зроблять, як тільки послабне федеральний центр,

– вважає Лисянський.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Лисянським:



До слова, раніше військовий експерт Петро Черник вже казав, що кожна імперія рано чи пізно розпадається. Цей процес вже запущений і в Росії. І головне – не допустити, щоб вона отримала інструмент для відновлення.