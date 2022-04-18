Залишив голі стіни: з церкви на території військового ліцею у Києві "попросили" священника РПЦ

На території військового ліцею в Києві діяв храм святого Миколая, настоятелем якого був отець Валерій. Він підпорядковувався РПЦ, тож споминав Кирила. І заперечував війну.

Після 24 лютого, коли Росія відкрито напала на Україну, терпіти таке на території військового ліцею вже не захотіли. Тож священнику запропонували перейти до Православної церкви України. Але той відмовився.

Сам отець Валерій потрапив у скандал влітку 2021 року, коли заперечував участь російських військ у війні на Донбасі. Тож не дивно, що і під час повномасштабної війни поминав під час літургії настоятеля РПЦ Кирила, який благословляв росіян на вбивство українців.

До теми Російський патріарх Кирило назвав "справжнім подвигом" вбивства українців

На розмову з отцем Валеріє прийшов сам керівник закладу – герой України, генерал Ігор Гордійчук. Він ще раз запропонував перейти до ПЦУ.

"Зважаючи, що в нас воєнний стан і повномасштабна агресія, гинуть найкращі наші хлопці і дівчата і навіть діти, на жаль, то я, як старший, тут військовий начальник не можу дозволити, щоб московські посіпаки на території військового об’єкту, щоб знаходились", – заявив Ігор Гордійчук.

Але навіть цей факт не переконав отця Валерія. Тож після цього Ігор Гордійчук розірвав угоду про оренду.

Одразу ж митрополит ПЦУ Олександр Драбинко зачитує указ про перехід громади – тобто, працівників навчального закладу і військових – до ПЦУ.

Натомість отець Валерій та прихожани, які з ним залишилися, отримали право винести всі ті речі, які вони вважали своїми. Після них у храмі залишилися голі стіни – демонтували навіть престол. А з газону навколо храму викопали квіти.

У ліцеї з цього приводу не дуже засмутилися. Там запевняють, що храм відновлять ще до Великодня. Головне, об тут не було "русского міру".