Залиште людям право рятуватися та рятувати, – Палатний проти повернення мита за ввезення авто

Керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний пропонує Верховній Раді залишити нульове мито на ввезення автомобілів з-за кордону.

За його словами, під час війни для багатьох людей власний автомобіль – це єдиний засіб порятунку.

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"Мито на ввезення авто під час війни – це не питання трьох чи п’яти тисяч доларів з машини. Це питання життя десятків тисяч співгромадян, це питання виживання малого бізнесу, питання забезпечення наших героїв на фронті. Для сотень тисяч українців власне авто стало єдиним засобом порятунку, коли вони вибиралися із пекла. Для тисяч волонтерів та малого бізнесу власне авто – це можливість допомагати та підтримувати наших воїнів на передовій. Відбирати в людей можливість на порятунок чи допомогу – недопустимо", – заявив Палатний.

Він уточнив, що нульове мито потрібно зберегти принаймні для бюджетних автомобілів.

Звісно, мито на дорогі іномарки преміумкласу можна і треба встановлювати. Але нульове мито на ввіз бюджетних авто, авто для волонтерів та ЗСУ потрібно обов’язково зберегти. Залиште людям їх право рятуватися та рятувати! Залиште нульове мито на ввіз авто з-за кордону,

– закликав керівник "Української команди".

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