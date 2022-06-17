Залишу це при собі, – Путін знову заговорив про удари по "центрах ухвалення рішень у Києві"
Путін натякнув на удари по центрах ухвалення рішень в Україні. Президент держави-агресорки говорить про якісь "червоні лінії".
Російський диктатор під час своєї промови у Санкт-Петербурзі зазначив, що "червоні лінії" що хоче залишити при собі, передає 24 канал. З боку Росії це означатиме досить жорсткі дії щодо центрів прийняття рішень.
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За словами Путіна, ця сфера має залишитись на рівні рішень військово-політичного керівництва країни.
Ті люди, які заслуговують на відповідні дії з нашого боку, повинні самі собі зробити висновок – з чим можуть зіткнутися, якщо переходитимуть межу,
– сказав російський диктатор.
Такі погрози лунали й раніше
Путін не вперше вдається до схожих погроз. Наприклад, раніше він заявляв, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо наші партнери і надалі поставлятимуть нам озброєння. Погрожував, що будуть "бити по тих об'єктах, по яких ми поки що не били".
Однак в Офісі Президента зазначали, що подібні заяви є звичними для Кремля. У Росії озвучують їх, щоб підняти ставки. Важливо, щоб наші партнери розуміли – найкращою відповіддю на це буде послідовна підтримка України, бо все інше сприйматиметься Росією як слабкість.
Що ще наговорив Путін під час своєї промови
- Президент держави-агресорки як завжди виправдовував свій напад на Україну. Говорив, що, мовляв, це були вимушені дії для якогось "захисту". Крім того, у традиційній пропагандистській манері казав, що Захід "накачував Україну зброєю та радниками".
- Крім того, диктатор видав цинічну заяву щодо блокади українського зерна. Він збрехав, що це Україна блокує власні порти та перешкоджає експорту зерна. Також лунали звинувачення, буцімто Україна замінувала Чорне море.
- Також Путін заявив, нібито Росія не проти вступу України до ЄС, бо це не НАТО.
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