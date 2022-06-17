Залишу це при собі, – Путін знову заговорив про удари по "центрах ухвалення рішень у Києві"

Путін натякнув на удари по центрах ухвалення рішень в Україні. Президент держави-агресорки говорить про якісь "червоні лінії".

Російський диктатор під час своєї промови у Санкт-Петербурзі зазначив, що "червоні лінії" що хоче залишити при собі, передає 24 канал. З боку Росії це означатиме досить жорсткі дії щодо центрів прийняття рішень.

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За словами Путіна, ця сфера має залишитись на рівні рішень військово-політичного керівництва країни.

Ті люди, які заслуговують на відповідні дії з нашого боку, повинні самі собі зробити висновок – з чим можуть зіткнутися, якщо переходитимуть межу,

– сказав російський диктатор.

Такі погрози лунали й раніше

Путін не вперше вдається до схожих погроз. Наприклад, раніше він заявляв, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо наші партнери і надалі поставлятимуть нам озброєння. Погрожував, що будуть "бити по тих об'єктах, по яких ми поки що не били".

Однак в Офісі Президента зазначали, що подібні заяви є звичними для Кремля. У Росії озвучують їх, щоб підняти ставки. Важливо, щоб наші партнери розуміли – найкращою відповіддю на це буде послідовна підтримка України, бо все інше сприйматиметься Росією як слабкість.

Що ще наговорив Путін під час своєї промови

Президент держави-агресорки як завжди виправдовував свій напад на Україну. Говорив, що, мовляв, це були вимушені дії для якогось "захисту". Крім того, у традиційній пропагандистській манері казав, що Захід "накачував Україну зброєю та радниками".

Крім того, диктатор видав цинічну заяву щодо блокади українського зерна. Він збрехав, що це Україна блокує власні порти та перешкоджає експорту зерна. Також лунали звинувачення, буцімто Україна замінувала Чорне море.

Також Путін заявив, нібито Росія не проти вступу України до ЄС, бо це не НАТО.

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