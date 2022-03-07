Залізна завіса часів СРСР здаватиметься раєм: у Росії більше нема майбутнього
Кремлівський фюрер та його найближче оточення, яке розпочало криваву війну з Україною, остаточно підписало вирок Росії. Цілком ймовірно, що країні-агресорці вже через місяць доведеться оголошувати дефолт, однак це лише початок тотальної деградації РФ.
Майже у всіх містах Росії можна спостерігати величезні черги біля банкоматів, деякі продукти продають з обмеженнями, а вартість деяких товарів електроніки зросла щонайменше втричі. Однак більшість росіян, як повідомляють 24 каналу джерела у розвідці, зовсім не пов'язують це з нападом Росії на Україну.
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При цьому настрої у російському суспільстві досить панічні, оскільки всі розуміють, що насувається дещо реально погане.
Десятки мільйонів втратять роботу
- З початку тижня керівництво Кремля відмовилося відкривати московську біржу. Оскільки буквально за 5 – 10 хвилин її роботи ситуація напевно стане неконтрольованою. Всі компанії Росії коштуватимуть менше, ніж бюджет Москви за 2021 рік.
- Окрім того, що всі росіяни збіднішали щонайменше втричі за рахунок знецінювання рубля, зараз РФ чекає банкрутство. 6 березня "Роснефть" вже не змогла сплатити борг по облігаціях на 2 мільярди доларів. Незабаром розплачуватися з кредиторами доведеться "Газпрому", а згодом – уряду Росії.
- Скоріш за все, виплат не буде, що спричинить ланцюгову реакцію фактичного дефолту низки бюджетостворюючих компаній.
- Крім того, зовсім жахливими є справи Росії у галузі будь-якого виробництва. Металургія, напрям виробництва зброї, продуктів, розробки ПО, – все фактично обнуляється. Наприклад, всі оболонки для ковбаси Росія закуповувала в Італії. 90% сировини для виробництва зброї, снарядів та вибухівки РФ імпортувала з цивілізованих країн. Зараз все це буде неможливо, хіба що росіяни протримаються якийсь час на залишках сировини та продукції.
- Не менш епічною є ситуація з тим, що росіяни не можуть нікуди експортувати свою продукцію. Країна-бензоколонка з 24 лютого намагається продати свою нафту хоча б комусь із величезними знижками, однак ніяких великих контрактів із ними ніхто не укладає.
- Оскільки більшість виробників та величезних за значенням компаній цілком можуть піти в небуття, найближчим часом десятки мільйонів людей можуть опинитися без роботи та банальних коштів на існування.
Сховатися за кордоном ніхто не зможе
За попередніми даними, десятки тисяч росіян, які хоча б приблизно змогли порахувати наслідки санкцій, терміново вирушили до Туреччини у сподіванні жити у цивілізованій країні. У Євросоюзі їх ніхто не чекає через відсутність Шенгену та відносно ворожого ставлення до громадян Росії. Однак при цьому є один цікавий нюанс: вивозити та ввозити готівку через кордон в якомусь суттєвому обсязі неможливо через закони як Росії, так і Туреччини, а картки Visa та Mastercard за межами РФ вже не працюють. То ж, ті, хто виїхав, майже миттєво опинилися у ситуації, коли жити за кордоном фактично неможливо. Більшості емігрантів доведеться повертатися до своєї країни-тюрми, де вони мають хоча б якісь рахунки та житло.
Тим, хто бажає виїхати, закриють кордон
Оскільки адміністрація Росії опинилася у вкрай складному становищі через можливе знищення економіки, у Путіна, за даними розвідки, збираються відбирати у заможних людей статки та проводити "зрівнялівку". Крім того, цілком можуть націоналізувати середній бізнес задля державного управління.
Щоб представники "лібералів" та налякані російські патріоти не розбігалися по світу в будь-який спосіб, аби не випускати за кордон вчених, чоловіків, яких можна мобілізувати, а також взагалі трудову силу, в уряді Росії вирішили закривати кордони геть для всіх.
Відповідний наказ вже підписала заступниця Сергія Лаврова Галина Тегіна. У документі сказано, що під заборону перетину кордону без спеціального дозволу потрапляють всі громадяни віком з 15 до 72 років.
Заборона виїзду з Росії вже підписана / Фото джерел 24 каналу
У розвідці кажуть, що подібний наказ можуть побоятися впроваджувати у життя, однак керівництво Росії вже остаточно втратило розум та загнало себе у ситуацію цугцвангу. Робити добру міну при поганій грі Путін довго не зможе, хоча й дуже намагається. Однак за подібних умов для збереження влади йому не залишається нічого, окрім як закручувати гайки щодо свого ж населення.