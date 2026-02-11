Тривають запеклі бої: Сили оборони відреагували на заяви про окупацію Залізничного на Запоріжжі
- Селище Залізничне на Запоріжжі залишається під контролем Сил оборони України, попри заяви про його захоплення.
- Тривають інтенсивні бої, російські війська намагаються штурмувати та встановити контроль над селищем.
Заяви про нібито захоплення російськими військами селища Залізничне Запорізької області не відповідають дійсності: наразі населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.
Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Чи справді росіяни окупували Залізничне?
За словами Владислава Волошина, заяви російської сторони про нібито захоплення населеного пункту є дезінформацією та не відповідають дійсності.
Наразі за Залізничне тривають інтенсивні бої: щодня там фіксують бойові зіткнення, оскільки російські війська намагаються штурмувати селище та встановити над ним контроль.
Речник уточнив, що йдеться про невеликий населений пункт – район залізничної станції Гуляйполе з кількома вулицями, складськими, залізничними та промисловими будівлями.
Тижні два підряд ворог дуже активно завдавав по ньому авіаційних ударів КАБами. Щодня туди прилітало по 15 – 20 коригованих авіаційних бомб,
– додав Волошин.
За його словами, ворог намагається знищити забудову, після чого заводить туди штурмові групи. Попри це, Залізничне залишається під контролем Сил оборони України.
Що зараз відбувається на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському.
Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в районі Костянтинівки.
9 лютого українські військові заявили про зачистку села Чугунівка на Куп'янському напрямку в Харківській області. Як повідомив 16-й армійський корпус, частину окупантів було взято в полон.