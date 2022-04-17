Залізничник на Чернігівщині підірвався на міні, яку лишили окупанти
Джерело:Укрзалізниця
Російські окупанти частково покинули територію України, де залишили після себе розруху та міни. На одній з мін, на жаль, підірвався українських залізничник.
Залізничнику було всього 37 років
В Укрзалізниці повідомили про трагічну загибель свого працівника Сергія Круковського. На момент загибелі залізничнику було всього 37 років.
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Повідомляється, що чоловік мешкав у селі Льгів (Чернігівська область), яке тривалий час перебувало в окупації російських військових.
Українські військові звільнили село від російських загарбників, але окупанти залишили багато мін. На жаль, залізничник підірвався на одній з них, коли йшов додому після роботи.
В Укрзалізниці повідомили, що чоловік працював монтером колії Чернігівської дистанції у філії "Південно-Західна залізниця". У держпідприємстві висловили співчуття родині та близьким чоловіка.
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