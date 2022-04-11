Залізничника Богдана Ткаченка розстріляли окупанти, коли допомагав людям евакуюватися
Джерело:Укрзалізниця
Працівники Укрзалізниці віддають свої життя заради порятунку людей. Вони роблять це навіть у вільний від роботи час.
Укрзалізниця розповіла про свого працівника Богдана Ткаченка. Він загинув від рук окупантів.
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Допитували й розстріляли на околиці села
28-річний чоловік працював бригадиром з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд у Ніжинській дистанції колії. Вона належить регіональній філії "Південно-Західна залізниця".
Як почалась війна, то поїхав до своїх батьків у село Гайворон Бахмацького району Чернігівської області. Там допомагав евакуюватись місцевим жителям.
Російські окупанти за це його затримали. Вони допитували чоловіка, а потім розстріляли на околиці села.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого залізничника.
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