Залізничники евакуювали вже 1,7 мільйона людей, – щемливі фото

Працівники Укрзалізниці змогли евакуювати понад 1,7 мільйона людей – громадян України та іноземців.

Укрзалізниця повідомила, що працівники, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, щодня допомагають біженцям дістатися безпечного місця.

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За даними Укрзалізниці, залізничники допомогли евакуювати вже понад 1,7 мільйона людей.

Залізничники евакуювали 1,7 мільйона людей / Фото Укрзалізниця

Повний текст повідомлення:

Наші залізничники, ризикуючи своїм життям, евакуювали вже понад 1,7 млн людей.



Ми безмежно вдячні всім тим, хто працює в поїздах, депо, складає графіки, ремонтує інфраструктуру та рухомий склад. Ми вдячні нашим залізничникам, які виготовляють їжаки та захищають Україну.



Так, ми зараз вимушені жертвувати комфортом, але наша мета — дати можливість виїхати з-під обстрілів усім охочим.



Ми бачимо тисячі слів подяки. Вони дуже важливі для кожного, хто працює на УЗ, і завжди знаходять адресата.

Вони тримають нас у формі та не дозволяють опускати руки.



Пишіть їх!

Тегайте Укрзалізницю, і ми зберемо кожне ім’я для відзнаки.



Вони додадуть нам сил працювати далі.

Залізничники евакуювали 1,7 мільйона людей / Фото Укрзалізниця

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