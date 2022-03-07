З залізничного вокзалу Дніпра евакуювалися понад 14 тисяч осіб, – Філатов

З залізничного вокзалу в Дніпрі 6 березня евакуювалися 14,5 тисяч осіб. Про це під час брифінгу 7 березня повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За словами міського голови Дніпра, на вокзалі налагодили логістику, працюють пункти обігріву, дитячі кімнати та психологи.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ситуація в Дніпрі

Філатов закликав містян залишатися організованими.

Чим більше ми будемо організовані, тим комфортніше цей процес відбуватиметься. 7 березня заплановані п`ять складів евакопотягів: два на Львів, два на Чоп та один прямий на Хелм,

– сказав міський голова.

Кількість рухомих складів буде змінюватися залежно від кількості охочих евакуюватися з міста.

Водночас Філатов зазначив, що автомобільні дороги у напрямку Кропивницького, Умані, Вінниці залишаються проїзними.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

