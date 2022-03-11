На залізничному вокзалі в Дніпрі утворились величезні черги: відео натовпу
11 березня 2022 , 11:41Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро Оперативний"
У Дніпрі біля залізничного вокзалу утворився величезний натовп людей. Усі вони хочуть негайно виїхати з міста.
Відомо, що 11 березня окупанти почали атакувати Дніпро. Очевидно, через це люди вирушили геть з міста.
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Біля дніпровського вокзалу зібралося безліч людей. Черга до будівлі настільки велика, що на відео не видно її кінця.
Черги біля вокзалу в Дніпрі: дивіться відео
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